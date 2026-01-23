Реклама

Россия
17:53, 23 января 2026Россия

В России оценили перспективы превращения БРИКС или ШОС в военный блок

Сенатор Косачев: Превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективно
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Идеи превратить БРИКС или Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в военный или жесткий экономический блок с целью создания противовеса Европейскому союзу способны привести к перспективе повторения ненужной конфронтации эпохи холодной войны. С такой оценкой выступил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

«Это [конфронтация эпохи холодной войны] неудачный опыт, это потерянные десятилетия в истории человечества, с моей точки зрения. Мы могли бы гораздо больше сделать, если бы мы друг с другом не соперничали столь жестко», — сказал сенатор.

Ранее коллега Косачева сенатор Владимир Джабаров усомнился в искренности намерений Украины заключить мир. По его словам, президент республики Владимир Зеленский будет тянуть время, «рассчитывая на чудо», что предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США изменят позицию Вашингтона в его пользу.

