В России оценили перспективы превращения БРИКС или ШОС в военный блок

Сенатор Косачев: Превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективно

Идеи превратить БРИКС или Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в военный или жесткий экономический блок с целью создания противовеса Европейскому союзу способны привести к перспективе повторения ненужной конфронтации эпохи холодной войны. С такой оценкой выступил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

«Это [конфронтация эпохи холодной войны] неудачный опыт, это потерянные десятилетия в истории человечества, с моей точки зрения. Мы могли бы гораздо больше сделать, если бы мы друг с другом не соперничали столь жестко», — сказал сенатор.

