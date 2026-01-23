В США оценили первый день переговоров с Россией и Украиной

NBC: США назвали продуктивным первый день переговоров с Россией и Украиной

В Белом доме прокомментировали первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил телеканал NBC.

Чиновник из американской администрации, чье имя не называется, позитивно оценил итоги трехсторонних встреч. Он назвал первый день переговоров продуктивным.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби проходят в различных форматах. Участники часто делятся на группы, чтобы рассмотреть отдельные вопросы.

23 января Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня.