В ЦБ оценили возможность девальвации рубля

Заботкин: Девальвации рубля при низкой инфляции быть не может

Девальвация рубля при низкой инфляции невозможна — действующая политика Центрального банка, которая направлена на низкую инфляцию, также работает и на стабилизацию курса. Возможность снижения стоимости национальной валюты оценил заместитель председателя Банка России (ЦБ РФ) Алексей Заботкин.

Отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России, зампред регулятора допустил, что внешние шоки могут привести к волатильности рубля, однако непрерывной, устойчивой, самоподдерживающейся из квартала в квартал девальвации нацвалюты в текущих условиях быть не может.

Ранее Заботкин уже говорил о том, что курс будет двигаться по той траектории, которая согласуется с низкой инфляцией, и медленный рост цен в стране позволяет в том числе стабилизировать обменный курс.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил, что излишне крепкий рубль на фоне сознательной девальвации американскими властями доллара делает все надежды на быстрый выход российской экономики из кризиса несбыточными. Само по себе удерживание рубля на текущих уровнях бизнесмен охарактеризовал как бессмысленную стратегию. При этом ранее он неоднократно критиковал Банк России за высокую ключевую ставку, которую регулятор объясняет борьбой с инфляцией, однако в то же время соглашается с ее влиянием на дороговизну национальной валюты.