Влияние одного европейского лидера на Трампа оценили

Мема: Стубб не имеет никакого влияния на Трампа в вопросе Гренландии

Президент Финляндии Александер Стубб не имеет никакого влияния на внешнеполитические решения президента США Дональда Трампа, в том числе по вопросу Гренландии. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, сообщает ТАСС.

«Финляндия считается страной-сателлитом США, которая, безусловно, не может как-либо повлиять на внешнюю политику США», — сказал он.

По словам финского политика, Стубб не играет никакой роли в решении вопроса о Гренландии, подчеркнув, что Финляндия вошла в число восьми стран, против которых глава Белого дома намеревался ввести дополнительны пошлины в ответ на отправку европейских военных на остров.

Ранее Стубб пожаловался, что Трамп не всегда прислушивается к нему. Он заявил, что его называют тем, кто нашептывает американскому лидеру. Хотя по его собственной оценке, у него не всегда это получается.