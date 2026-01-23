Реклама

19:31, 23 января 2026Забота о себе

Внезапный упадок сил оказался симптомом психического расстройства

Психолог Чхеда: Внезапный упадок сил после активности может указывать на СДВГ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Некоторые люди могут не подозревать у себя распространенное психическое расстройство — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), рассказала британский психолог Биджал Чхеда. О неочевидном симптоме этого заболевания она поговорила с Mirror.

По словам Чхеды, на СДВГ может указывать внезапный упадок сил после периодов повышенной сосредоточенности или активности, которые являются более известным симптомом этого расстройства. «В какой-то момент человек может чувствовать себя очень энергичным и полностью занятым, но уже в следующий — совершенно обессиленным», — уточнила врач.

По словам психолога, этот симптом также может быть ошибочно принят за недостаток дисциплины, из-за чего некоторые люди с СДВГ выбиваются из сил, не осознавая, что сначала перенапрягаются, а затем внезапно впадают в изнеможение. Кроме того, продолжила Чхеда, люди с СДВГ часто испытывают трудности с управлением временем, поскольку переоценивают или недооценивают продолжительность и сроки выполнения задачи. Они также отличаются повышенной эмоциональной чувствительностью, трудностями при выборе из двух вариантов, тревожностью, проблемами с обработкой информации и склонностью к чрезмерным или недостаточным объяснениям, заключила врач.

Ранее психолог Татьяна Галич рассказала, как побороть апатию. Для этого она предложила вести дневник чувств и заниматься йогой.

