Военный состав российской делегации на переговорах с США и Украиной объяснили

Политолог Калачев: Военные России и Украины в Абу-Даби обсудят боевые действия

Российская делегация на трехсторонних переговорах России, США и Украины состоит только из военных, это может объясняться тем, что основной темой станет обсуждение ненанесения ударов по определенным объектам, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Если Москва и Киев по-прежнему находятся в тупике по ключевому вопросу о передаче территорий, то другие вопросы, за периметром этой темы, вполне могут обсуждаться, — сказал политолог. — Например, это может быть отказ сторон от нанесения ударов по энергообъектам, другие темы, связанные с деэскалацией. Есть ведь много тем, не связанных с территориями или обменами пленных, но содействующих прогрессу и минимизации вреда для гражданских».

Калачев предположил, что также могут обсуждаться атаки украинских дронов на российские суда в Черном море, удары России по энергетике. Он уточнил, что хоть решения и принимают политические руководители, именно военные выбирают цели ударов.

«Наверное, военным есть что обсудить и с точки зрения ведения боевых действий без больших гуманитарных издержек или в рамках тех или иных правил, договоренностей», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби представят исключительно военные. Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января.