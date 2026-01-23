Реклама

10:36, 23 января 2026

Врач оценил влияние позы при мочеиспускании на риск развития рака простаты

Онколог Алмейда: Мочеиспускание стоя не повышает риск рака простаты у мужчин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Существует мнение, будто мочеиспускание в сидячем положении снижает риск развития рака простаты у мужчин. В разговоре с изданием Metropoles онколог Марсио Алмейда оценил влияние позы при опорожнении мочевого пузыря на вероятность возникновения этого заболевания.

По словам Алмейды, в настоящее время отсутствуют научные доказательства, связывающие положение тела при мочеиспускании с повышением риска рака простаты или его предотвращением. Более того, даже с точки зрения онкологии такое утверждение просто не имеет смысла, подчеркнул он.

«Рак простаты развивается в результате генетических и клеточных изменений, происходящих с годами под влиянием таких факторов, как возраст, генетика, наследственность, этническая принадлежность и образ жизни. Идея о том, что напряжение мышц при мочеиспускании стоя может вызвать рак, не имеет медицинского или физиологического обоснования», — заявил доктор.

Ранее уролог Дмитрий Журавский рассказал об опасных причинах эректильной дисфункции. Так, по его словам, эта проблема зачастую возникает при атеросклерозе.

