Врач оценил влияние позы при мочеиспускании на риск развития рака простаты

Онколог Алмейда: Мочеиспускание стоя не повышает риск рака простаты у мужчин

Существует мнение, будто мочеиспускание в сидячем положении снижает риск развития рака простаты у мужчин. В разговоре с изданием Metropoles онколог Марсио Алмейда оценил влияние позы при опорожнении мочевого пузыря на вероятность возникновения этого заболевания.

По словам Алмейды, в настоящее время отсутствуют научные доказательства, связывающие положение тела при мочеиспускании с повышением риска рака простаты или его предотвращением. Более того, даже с точки зрения онкологии такое утверждение просто не имеет смысла, подчеркнул он.

«Рак простаты развивается в результате генетических и клеточных изменений, происходящих с годами под влиянием таких факторов, как возраст, генетика, наследственность, этническая принадлежность и образ жизни. Идея о том, что напряжение мышц при мочеиспускании стоя может вызвать рак, не имеет медицинского или физиологического обоснования», — заявил доктор.

