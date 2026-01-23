Реклама

07:14, 23 января 2026Бывший СССР

ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения у одного города

РИА Новости: ВСУ начали укреплять оборонительные сооружения возле Харькова
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активную работу по укреплению оборонительных сооружений на северо-востоке страны возле города Харьков. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города», — пояснил собеседник агентства.

До этого стало известно о том, что на харьковском направлении в районе Хатнего для недопущения потери позиций командование ВСУ в срочном порядке отправляет на поле боя недолеченных бойцов из пограничного отряда.

Ранее также сообщалось о катастрофической нехватке личного состава в Вооруженных силах Украины на харьковском направлении, из-за чего ротация там практические не проводится.

