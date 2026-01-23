Стало известно о договоренности Зеленского и Трампа насчет Patriot

Зеленский заявил о договоренности с Трампом насчет поставок ракет к Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Его слова приводит агентство Укринформ.

Зеленский сообщил, что обсуждал этот вопрос Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. При этом он не уточнил число ракет.

«Я общался с президентом [США Дональдом] Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — сказал он.

Ранее на Украину прибыли новые системы Patriot. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль уточнял, что поставки были осуществлены благодаря недавним договоренностям с правительством ФРГ.