Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:07, 23 января 2026Бывший СССР

Стало известно о договоренности Зеленского и Трампа насчет Patriot

Зеленский заявил о договоренности с Трампом насчет поставок ракет к Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Его слова приводит агентство Укринформ.

Зеленский сообщил, что обсуждал этот вопрос Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. При этом он не уточнил число ракет.

«Я общался с президентом [США Дональдом] Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — сказал он.

Ранее на Украину прибыли новые системы Patriot. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль уточнял, что поставки были осуществлены благодаря недавним договоренностям с правительством ФРГ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    США допустили возможность морской блокады Кубы

    В Австрии высказались о вступлении Украины в Евросоюз

    Россиянин совершил поджог за криптовалюту и забыл пароль от своего кошелька

    В МОК рассказали о мерах безопасности в отношении россиян на Олимпиаде

    Турция призвала США проявить креативность в урегулировании украинского конфликта

    Стало известно о договоренности Зеленского и Трампа насчет Patriot

    Зеленскому предрекли суд за совершенные в ходе вооруженного конфликта ошибки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok