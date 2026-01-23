Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Россией и США

Зеленский обсудил с украинской делегацией в ОАЭ желаемый результат переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с украинской делегацией желаемый результат трехсторонних переговоров с Россией и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и рамки диалога. Его слова в своем Telegram-канале приводит «Новости.Live».

Украинский лидер сообщил, что провел консультацию с переговорной группой, в рамках которой они обсудили ключевые подходы к диалогу. При этом он отметил, что команда Киева будет поддерживать с ним связь в ходе встречи.

«Обсудили также, что форматы могут быть разными: будет группа прямо на месте и она будет реагировать в процессе, в зависимости от того, каким будет диалог, ведь в таком формате он происходит впервые за долгий период. Будем в постоянном контакте и с командой — время от времени они будут общаться со мной», — сказал глава государства.

В четверг, 22 января, Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу представителей Украины, России и США. Она должна состояться уже на следующий день в Абу-Даби.

Впоследствии украинский лидер заявил, что на переговорах будут обсуждать территориальный вопрос. При этом, по его словам, это будет ключевой темой встречи.