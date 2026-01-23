Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 23 января 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Россией и США

Зеленский обсудил с украинской делегацией в ОАЭ желаемый результат переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с украинской делегацией желаемый результат трехсторонних переговоров с Россией и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и рамки диалога. Его слова в своем Telegram-канале приводит «Новости.Live».

Украинский лидер сообщил, что провел консультацию с переговорной группой, в рамках которой они обсудили ключевые подходы к диалогу. При этом он отметил, что команда Киева будет поддерживать с ним связь в ходе встречи.

«Обсудили также, что форматы могут быть разными: будет группа прямо на месте и она будет реагировать в процессе, в зависимости от того, каким будет диалог, ведь в таком формате он происходит впервые за долгий период. Будем в постоянном контакте и с командой — время от времени они будут общаться со мной», — сказал глава государства.

В четверг, 22 января, Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу представителей Украины, России и США. Она должна состояться уже на следующий день в Абу-Даби.

Впоследствии украинский лидер заявил, что на переговорах будут обсуждать территориальный вопрос. При этом, по его словам, это будет ключевой темой встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В Польше назвали ошибкой отказ Варшавы направлять войска на Украину

    Отец найденного в Красноярске подростка рассказал об отношениях с сыном

    Проникший в дом семьи принца Уильяма преступник рассказал о причинах своего поступка

    В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

    Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

    На Украине предъявили новые обвинения Сальдо

    Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok