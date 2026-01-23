Реклама

03:40, 23 января 2026

Зеленского предупредили о точке невозврата для Украины

AntiDiplomatico: В Давосе подали сигнал Зеленскому о точке невозврата для Киева
Марина Совина
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Benedikt von Imhoff / dpa / Global Look Press

Прошедший в Давосе саммит зафиксировал изменение подхода Запада к конфликту Украине и лично к Владимиру Зеленскому. Ему подали четкий сигнал о маргинализации киевского режима, написало издание AntiDiplomatico.

«Киев получил негласный сигнал маргинализации: американская сторона полностью избегала переговоров по Украине, а повестка дня резко изменилась тогда, когда должны были состояться обсуждения украинской темы», — написало в статье.

Эти сигналы, как считают авторы материала, воплотились в реальность в тот же день, так как из программы мероприятия просто убрали повестку, ради которой Владимир Зеленский туда приехал.

В частности, план западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует, резюмировали авторы статьи.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что Владимир Зеленский снова не надел галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча политиков состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Сам же Зеленский пожаловался, что на переговорах по миру на Украине, которые проходят в Давосе, пока не удалось договориться о территориальных вопросах. При этом он подчеркнул, что на грядущей трехсторонней встрече в ОАЭ стороны могут показать варианты друг другу относительно территорий на востоке Украины.

