Забота о себе
03:16, 23 января 2026Забота о себе

Женщин предупредили об опасных способах мастурбации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pavlova Yuliia / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина предупредила, что у женщин существует так называемая дезадаптивная мастурбация, которая представляет опасность для сексуальной жизни. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

В качестве примера дезадаптивной мастурбации Мелехина привела использование струи воды и секс-игрушек с вибрацией. Дело в том, что в этих случаях происходит сильное воздействие на эрогенные зоны, из-за чего в последующем теряется их чувствительность, пояснила она.

Что касается частоты мастурбации, продолжила специалистка, если женщина делает это правильным способом, то можно заниматься самоудовлетворением хоть каждый день. Здесь, по ее словам, все зависит от сексуального темперамента — кому-то достаточно мастурбировать один раз в полгода.

Ранее психиатр Эдуард Холодов рассказал о влиянии антидепрессантов на сексуальную жизнь. По его словам, эти препараты могут привести к снижению либидо.

