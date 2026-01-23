Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 23 января 2026Забота о себе

Женщинам рассказали о последствиях частой симуляции оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Женщины, которые часто симулируют оргазм, могут столкнуться с неприятными последствиями, заявила сексолог Олеся Мелехина. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

«Во время оргазма происходят мышечные сокращения мышц тазового дна, выделение эндорфинов и окситоцина, которые снимают стресс и улучшают эмоциональное состояние. Симуляция лишает женщину этих физиологических преимуществ», — написала Мелехина.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Среди других негативных последствий она перечислила проблемы с чувствительностью и повышенную раздражительность. Специалистка подчеркнула, что такая привычка не решает проблему неудовлетворенности, а лишь усугубляет ее. «Оргазм — это навык, который развивается через опыт и адекватную стимуляцию. Притворство не дает телу и мозгу возможности учиться, понимать и совершенствовать сексуальные реакции», — объяснила Мелехина.

Ранее сексолог Алина Михайлова рассказала, как холод влияет на размер пениса. По ее словам, из-за низкой температуры половой член визуально уменьшается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф представил Путину нового участника делегации США. Кто такой Джош Грюнбаум?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    В Дании озвучили красную линию в переговорах с США

    Зеленский снова не надел галстук на встречу с Трампом

    Пожар на Славянской ТЭС сняли на видео

    Женщинам рассказали о последствиях частой симуляции оргазма

    Кара Делевинь в прозрачном наряде попала в объектив папарацци

    Эксперт дал прогноз по выводу украинских войск из Донбасса

    В Белом доме объяснили появление нового синяка на руке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok