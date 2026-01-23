Женщинам рассказали о последствиях частой симуляции оргазма

Женщины, которые часто симулируют оргазм, могут столкнуться с неприятными последствиями, заявила сексолог Олеся Мелехина. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

«Во время оргазма происходят мышечные сокращения мышц тазового дна, выделение эндорфинов и окситоцина, которые снимают стресс и улучшают эмоциональное состояние. Симуляция лишает женщину этих физиологических преимуществ», — написала Мелехина.

Среди других негативных последствий она перечислила проблемы с чувствительностью и повышенную раздражительность. Специалистка подчеркнула, что такая привычка не решает проблему неудовлетворенности, а лишь усугубляет ее. «Оргазм — это навык, который развивается через опыт и адекватную стимуляцию. Притворство не дает телу и мозгу возможности учиться, понимать и совершенствовать сексуальные реакции», — объяснила Мелехина.

Ранее сексолог Алина Михайлова рассказала, как холод влияет на размер пениса. По ее словам, из-за низкой температуры половой член визуально уменьшается.