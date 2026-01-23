ТАСС: Жители Херсона и Запорожья регулярно передают силовикам координаты ТЦК

Жители подконтрольных Киеву Херсона и Запорожья активно передают российским силовикам координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), а также маршруты передвижения военкомов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

«Особенно показательна точечная работа против сотрудников ТЦК, чьи персональные данные, маршруты и автомобили нам присылают даже проукраински настроенные жители», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, каждое сообщение проходит многоуровневую проверку, позволяющую исключить провокации. О достоверности данных свидетельствует значительная часть успешных поражений позиций противника, подчеркнул представитель подполья.

Ранее стало известно, что украинские военкомы значительно ужесточили методы мобилизации после того, как Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавил офис президента Украины. Тэцэкашники стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные спецсредства.