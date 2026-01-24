Блогерша получила обручальное кольцо с бриллиантами и разочаровалась

Блогерша из США Калиста Прести пожаловалась на осыпавшееся бриллиантовое кольцо

Жительница Бруксвилла, штат Флорида, США, Калиста Прести получила обручальное кольцо с бриллиантами и разочаровалась. Неудачным опытом она поделилась в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом calistapresti рассказала, что ее муж приобрел изделие, выполненное на заказ, в ювелирном магазине Kay Jewelers. Однако после свадьбы украшение пришлось уменьшить, поскольку размер был слишком велик. «Я получила его обратно, я была в восторге, носила его, и вдруг один из бриллиантов выпал из оправы. Я запаниковала, потому что носила это кольцо, наверное, всего две недели, а бриллиант уже выпал», — посетовала Прести.

После повторного осмотра кольца специалист заявил, что крепления под камни расшатаны и их нужно надежно закрепить. Блогершу призвали не надевать изделие в постель, в душ или на работу. Но через время бриллианты стали постепенно вновь выпадать из оправы. «Я боюсь даже прикоснуться к этому кольцу», — призналась юзерша, сожалея о покупке.

Видео стало вирусным, и магазин отреагировал на ситуацию. «Нам очень жаль это слышать. Пожалуйста, отправьте нам личное сообщение с вашим полным именем и контактной информацией, чтобы мы могли связать вас с нашей командой», — написали представители бренда.

В результате Прести предложили выбрать другое кольцо или добавить дополнительные зубцы к ее украшению. «Я надеюсь, что женщины и их мужья проведут собственное исследование, прежде чем тратить огромные деньги», — заключила она.

