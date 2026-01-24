Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 24 января 2026Мир

Делегацию США на переговорах по Украине в ОАЭ оценили

ТАСС:: Делегация США демонстрирует достойную выдержку на переговорах в ОАЭ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

Американская делегация на трехсторонних переговорах по Украине в ОАЭ демонстрирует достойную выдержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стартовал второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о самоубийстве Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    На Западе заявили об отсутствии компромисса на переговорах по Украине в ОАЭ

    На Западе объяснили обвинения Зеленского в адрес Европы

    В России высказались об ожиданиях от второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

    Трампу предрекли попадание в учебники из-за Гренландии

    Россиян предупредили об опасности сочетания алкоголя с одним популярным напитком

    Делегацию США на переговорах по Украине в ОАЭ оценили

    Женщина из Уфы перепутала наушник AirPods с таблетками и проглотила его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok