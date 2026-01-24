Реклама

Во Франции заявили об оцепенении Европы по теме притязаний США на Гренландию

Марина Совина
Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Европейские лидеры проявили слабость и впали в оцепенение по теме притязаний США на Гренландию, заявила бывший советник экс-президента Франции Жака Ширака Элена Перру, передает Пятый канал.

По ее словам, ситуация с Гренландией показательна во многих смыслах.

«Когда президент США Дональд Трамп выдвинул свои претензии по Гренландии — европейские лидеры просто оцепенели. А Гренландия — это реально европейская территория», — указала она. Перру считает, что нынешняя Европа очень слабая.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию.

