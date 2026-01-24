Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:49, 24 января 2026Бывший СССР

Киевляне назвали фиктивным восстановление отопления

Киевляне пожаловались на еле теплые батареи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киевляне назвали заявления о восстановлении отопления фиктивными, пожаловавшись на еле теплые батареи. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без отопления остаются 3300 домов в украинской столице. Он подчеркнул, что утром 24 января таких домов было шесть тысяч.

При этом киевляне отметили, что, несмотря на восстановление отопления, батареи в домах остаются еле теплыми.

Ранее Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплоснабжением в городе будет лишь ухудшаться. В связи с этим он вновь призвал жителей украинской столицы к эвакуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России по окончанию конфликта

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Премьер Италии резко ответила Трампу

    Президент Румынии рассказал о серьезной проблеме на Украине

    В США упала крупнейшая мобильная буровая установка

    Стали известны подробности смерти режиссера Олейникова

    В России захотели запретить ГДЗ

    На Украине придумали способ мобилизовать молодых людей

    В России сообщили о новой проблеме ВСУ на передовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok