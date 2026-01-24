Киевляне назвали фиктивным восстановление отопления

Киевляне пожаловались на еле теплые батареи

Киевляне назвали заявления о восстановлении отопления фиктивными, пожаловавшись на еле теплые батареи. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без отопления остаются 3300 домов в украинской столице. Он подчеркнул, что утром 24 января таких домов было шесть тысяч.

При этом киевляне отметили, что, несмотря на восстановление отопления, батареи в домах остаются еле теплыми.

Ранее Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплоснабжением в городе будет лишь ухудшаться. В связи с этим он вновь призвал жителей украинской столицы к эвакуации.