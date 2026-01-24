Реклама

21:00, 24 января 2026

Медведев рассказал о «плевке» Зеленского в лицо «импотентам из ЕС»

Медведев после выступления Зеленского назвал европейцев импотентами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал лидеров стран Европейского союза (ЕС) «импотентами», получившими «плевок в лицо» от президента Украины Владимира Зеленского. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Нападки на европейцев в Давосе со стороны неблагодарной наркосвиньи, которая обвинила их в слабости и скупости, должны были закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь и их отсталый пасынок», — написал политик.

Так Медведев прокомментировал критические высказывания Зеленского в адрес стран Европы в ходе его выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Ранее президент Украины заявил, что европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны разрешить кризис с Гренландией. Зеленский выразил уверенность, что стратегия Европы по кризису вокруг острова несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.

