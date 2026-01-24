Глава МИД Венгрии пригрозил Украине

Сийярто: Украине дорого обойдется вмешательство в выборы в Венгрии

Украина много потеряет в случае вмешательства в выборы в Венгрии. Об этом предупредил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в соцсети X.

Он прокомментировал слова своего украинского коллеги Андрея Сибиги, который «только что объявил, что украинское правительство участвует в выборах в Венгрии». «Министр, будьте осторожны! Вы многое потеряете. Больше, чем думаете», — предостерег Сийярто.

Ранее венгерский министр заявил, что Венгрия не допустит вмешательства в свои выборы и вступления страны в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что правительство его страны будет делать все возможное, чтобы защитить своих граждан от украинского конфликта.