На Западе рассказали о тяжелом ударе по Зеленскому

JW: Отказ Трампа подписать гарантии безопасности стал ударом для Зеленского

Отказ президента США Дональда Трампа подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе стал тяжелым ударом для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«Заявление Зеленского в Давосе было сдержанным: он сказал, что стороны приблизились к цели, но пока ничего не подписано. (...) Это соответствует линии Дональда Трампа, который стремится держаться подальше от всего, что может означать обязательства для США», — говорится в материале.

Издание отмечает, что с точки зрения Зеленского такой исход означает политический провал, а «горький и саркастический тон» президента Украины во время обращения к европейским лидерам лишь подтверждает его разочарование итогами встречи с Трампом.

Ранее Зеленский в ходе выступления на ВЭФ в Давосе раскритиковал европейских союзников. Он заявил, что Европа до сих пор не знает, как себя защищать, и не способна разрешить кризис с Гренландией. Он выразил уверенность, что стратегия европейских стран по кризису вокруг острова несостоятельна и исходит из расчета, что Трамп просто забудет об этой теме.