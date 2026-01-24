Реклама

13:03, 24 января 2026

На Западе сделали признание о России из-за переговоров в ОАЭ

Antidiplomatico: Переговоры в ОАЭ являются признанием роли РФ в урегулировании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Longfin Media / Shutterstock / Fotodom  

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в ОАЭ являются признанием ключевой роли Москвы в урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет итальянская газета Antidiplomatico.

«В Абу-Даби совершается очень важный шаг: прямой трехсторонний диалог между Россией, США и Украиной. Этот беспрецедентный формат уже свидетельствует о сдвиге в дипломатическом балансе и тайном признании того, что без Вашингтона ничего нельзя решить, а без Москвы ничего нельзя урегулировать», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в текущем формате переговоров страны Европейского союза (ЕС) остаются в стороне и вынуждены мириться с тем фактом, что исход происходящего на их континенте вооруженного конфликта решается без их участия.

Ранее в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня. Глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ поддерживают прочные партнерские отношения со всеми участниками переговорного процесса.

