Назван фаворит главного боя UFC 324

Британец Пимблетт считается фаворитом боя против Гейджи на UFC 324

Назван фаворит главного боя турнира UFC 324. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

В этом поединке встретятся британец Пэдди Пимблетт и американец Джастин Гейджи. На кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе. Фаворитом считается Пимблетт, коэффициент на его победу составляет 1,48. Поставить на Гейджи можно за 2,50.

На счету 31-летнего Пимблетта 23 победы при трех поражениях в карьере. 37-летний Гейджи провел 31 бой, в котором одержал 26 побед и потерпел пять поражений.

Ранее был назван фаворит боя между россиянином Усманом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC Дейвесоном Фигередо, который состоится в рамках предварительного карда UFC 324. По мнению букмекеров, у Нурмагомедова больше шансов победить: коэффициент на его успех составляет 1,07, соперника — 8,80.