13:36, 24 января 2026Спорт

Оценены шансы брата Нурмагомедова победить бывшего чемпиона UFC

Букмекеры считают Умара Нурмагомедова фаворитом боя с Дейвесоном Фигередо
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Altaf Qadri / AP

Оценены шансы российского бойца смешанного стиля (ММА) Умара Нурмагомедова, являющегося троюродным братом Хабиба Нурмагомедова, победить бывшего чемпиона Асболютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейвесона Фигередо. Об этом сообщает Sport24.

Букмекеры считают Нурмагомедова фаворитом боя с Фигередо. Вероятность победы россиянина оценивается коэффициентом 1,07. Поставить на его соперника можно за 8,80.

Бой Нурмагомедова и Фигередо пройдет в рамках предварительного карда турнира UFC 324 в Лас-Вегасе. Он состоится в ночь на 25 января.

23 января стало известно, что Фигередо провалил взвешивание перед поединком с Нурмагомедовым. 38-летний бразилец показал на весах 62,8 килограмма при лимите легчайшей категории в 61,2 килограмма. Бой состоится, но соперник отдаст россиянину 25 процентов гонорара.

В активе 30-летнего Нурмагомедова 19 побед при единственном поражении в боях по правилам ММА. Фигередо одержал 25 побед в карьере при пяти поражениях и одной ничьей.

