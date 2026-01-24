Реклама

Спорт
21:54, 24 января 2026Спорт

Оценены шансы Андреевой обыграть украинку в 1/8 финала Australian Open

Букмекеры назвали Андрееву фаворитом матча со Свитолиной на Australian Open
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Edgar Su / Reuters

Букмекеры оценили шансы российской теннисистки Мирры Андреевой одержать победу над украинкой Элиной Свитолиной в 1/8 финала Australian Open. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики назвали Андрееву явным фаворитом в матче со Свитолиной. На ее победу дают коэффициент 1,49 при вероятности 64 процента, тогда как триумф украинки оценивают в коэффициент 2,60 с шансами 36 процентов. Букмекеры ждут результативного матча: тотал геймов больше 21,5 — 1,76 (54 процента), меньше — 2,04 (46 процентов).

Эксперты прогнозируют сухую победу Андреевой в двух сетах с коэффициентом 2,42 (вероятность 40 процентов), а ее фору по геймам (-1,5) — за 1,58 (59 процентов). Свитолина может выиграть сет с коэффициентом 1,64, а ее фора (+1,5) идет с коэффициентом 2,28 (41 процент).

Матч между Андреевой и Свитолиной пройдет на Арене Рода Лейвера 25 января. Он начнется не ранее 12:40 по московскому времени.

