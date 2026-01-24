Оценены шансы Петросян выиграть Олимпиаду

Букмекеры оценили шансы фигуристки Петросян выиграть Олимпиаду в 22 процента

Букмекеры оценили шансы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника выиграть золотые медали Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает Sports.

Коэффициент на золото Петросян составляет 4,50, что соответствует примерно 22 процентам вероятности успеха. У Гуменника этот показатель — 10,00 (10 процентов шансов).

Петросян имеет 99 процентов вероятности попадания в топ-10 (коэффициент 1,01), 80 процентов — топ-5 (1,25) и 42 процента — в топ-3. Для Гуменника вероятность в топ-10 — 91 процент (1,10), топ-5 — 57 процентов (1,75), топ-3 — 25 процентов (4,00).

​

Соревнования мужчин стартуют 10 февраля 2026 года, женщин — 17 февраля. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.