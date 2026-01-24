Реклама

Раненый солдат ВСУ случайно выдал украинскую позицию

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Раненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) случайно выдал позицию своих сослуживцев. Благодаря этому российские бойцы открыли по ней огонь и уничтожили. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Салюков, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, группа из четырех человек — трех украинцев и одного колумбийца — отправились на штурм, однако он оказался неудачным — одному из солдат перебило ноги. Его начали эвакуировать — оттащили, оставив в блиндаже. Там находился Салюков и еще один его сослуживец.

В итоге российские солдаты вычислили позицию ВСУ по следам от эвакуации раненого. Блиндаж подвергся массированному обстрелу — раненого, Салюкова и его сослуживца закопало заживо. Из всех удалось выжить лишь Салюкову. После этого он принял решение сдаться в плен.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ боятся бежать с позиций под Красноармейском из-за угроз от командиров.

