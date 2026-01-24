Раскрыта судьба атакованной ВСУ медицинской бригады в Херсонской области

Сальдо: Члены медицинской бригады, атакованной ВСУ в Херсонской области, погибли

Все члены медицинской бригады, автомобиль которой был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области, погибли. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«С огромной болью вынужден сообщить прискорбную новость. Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли», — написал он.

Сальдо отметил, что действия властей Украины являются военным преступлением. «Иначе как убийством мирных людей, занимавшихся тем, что спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке, это назвать нельзя», — подчеркнул губернатор.

24 января ВСУ совершили атаку по машине скорой помощи в Херсонской области. «Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой», — сказано в сообщении.