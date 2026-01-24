Раскрыты детали второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

ТАСС: Второй день переговоров по Украине в ОАЭ пройдет в закрытом режиме

Второй день переговоров между Россией, США и Украиной в ОАЭ, как и первый, пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пресса снова не предусматривается, действует закрытый режим, с этим согласны участники всех трех сторон», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби проходят в различных форматах. Участники часто делятся на группы, чтобы рассмотреть отдельные вопросы.

23 января в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня.

