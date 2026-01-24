Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 24 января 2026Мир

Раскрыты детали второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

ТАСС: Второй день переговоров по Украине в ОАЭ пройдет в закрытом режиме
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

Второй день переговоров между Россией, США и Украиной в ОАЭ, как и первый, пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пресса снова не предусматривается, действует закрытый режим, с этим согласны участники всех трех сторон», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби проходят в различных форматах. Участники часто делятся на группы, чтобы рассмотреть отдельные вопросы.

23 января в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стартовал второй день переговоров по Украине

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Назван «новый биткоин»

    В России отреагировали на удар ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области

    Раскрыт статус подростка из Красноярска в деле о похищении и мошенничестве

    Боец UFC Царукян потренировался в частном джете во время полета

    Кот преодолел 250 километров и вернулся в родную страну спустя пять месяцев после пропажи

    Более миллиона человек остались без света в Киеве и Чернигове

    Российские войска освободили населенный пункт Старица

    Мурманский губернатор рассказал о ситуации с энергоснабжением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok