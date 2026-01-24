Реклама

10:06, 24 января 2026

Раскрыты последствия ударов по Черниговской области

В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры практически весь Чернигов остался без электричества. О последствиях российских ударов сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«"Черниговские электросети" заявили, что россияне повредили важный энергообъект в Нежинском районе», — сказано в публикации.

Отмечается, что без света остались сотни тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической.

Ранее в «Укрэнерго» отмечали, что ситуация со светом на Украине серьезно ухудшилась. Как уточнили в организации, причиной этого стал выход из строя сразу нескольких объектов генерации электроэнергии. В результате в большинстве регионов Украины были применены аварийные отключения.

