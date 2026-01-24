Реклама

Из жизни
17:13, 24 января 2026Из жизни

С фермы в Ленобласти сбежал страус

Молодой страус сбежал с частной фермы в Ленинградской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tianhao Wang / Unsplash

Молодой страус сбежал с частной фермы в Ленинградской области в новогодние праздники. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Случайно открыли дверь и не закрыли, и он убежал. Больше не убегал, поставили там доводчик на дверях», — рассказала хозяйка фермы Ирина Руденко.

По ее словам, страуса, бегавшего по покрытому снегом полю, пытались поймать около 7 часов.

Ранее сообщалось, что кот по кличке Филу, которого хозяева потеряли на отдыхе в Испании, сам вернулся домой во Францию из другой страны, преодолев 250 километров.

