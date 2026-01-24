Реклама

15:02, 24 января 2026

Шеф-повар получил три медали за разгром ВСУ на фронте

Шеф-повар из Асбеста получил три медали за участие в СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Участвовавший в СВО шеф-повар из Асбеста Егор Султанов получил три медали за разгром ВСУ на фронте. После ранения ветеран стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества», пишет URA.

Султанова призвали в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Бывший повар выполнял задачи в составе противотанкового отделения в Сватово, Кременной, Авдеевке и Покровском. Жителя Асбеста наградили медалями «Участник специальной военной операции», «За боевые отличия» и медалью Жукова.

После ранения Султанов вернулся домой. Из-за последствий травмы он не смог работать поваром. Поэтому ветеран сменил профессию. Он помогает бойцам и членам их семей оформлять выплаты и восстанавливать документы. Также бывший повар сопровождает их при обращении в ведомства. По словам Султанова, к работе в «Защитниках Отечества» его подтолкнул личный опыт участия в СВО и реабилитации после ранения.

Ранее в январе «Российская газета» писала, что с начала СВО Героями России стали 472 человека.

