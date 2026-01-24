Стало известно о беспрецедентных рейдах против мигрантов после убийства в Петербурге

Полиция и Росгвардия проводят масштабные рейды против мигрантов по всей сети магазинов «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сотни сотрудников компании раскиданы по отделам, только для привлечения по административным статьям доставили около 600 человек. Официальная причина рейдов — проверка соблюдения миграционного законодательства», — сказано в сообщении.

Из-за рейда также оказалась парализована работа распределительного центра «Перекрестка» под Петербургом — там не могут разгрузиться уже больше сотни фур.

Как утверждается, проверки могут быть связаны с гибелью в одном из магазинов сети в Петербурге 24-летнего покупателя, которого охранники заподозрили в краже и задушили при задержании. Ранее сообщалось, что трое подозреваемых в убийстве были задержаны правоохранителями, а один из них скрылся в Узбекистане.