24 января 2026

Трамп раскрыл позицию Канады по «Золотому куполу» над Гренландией

Трамп: Канада против системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» над Гренландией. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что «Золотой купол» мог бы защитить Канаду. Он также добавил, что вместо этого страна выбрала сотрудничать с КНР. Американский лидер уверен, что Китай «съест их» в течение года.

Ранее Трамп оценил возможные расходы на Гренландию. «У нас не будет иных расходов, кроме как на строительство "Золотого купола". Мы собираемся его построить», — сказал он.

