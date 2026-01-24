Реклама

Украине предрекли негативный и еще более негативный варианты развития событий

BZ: Для Украины есть два варианта развития ситуации — плохой и еще хуже
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

У Украины не осталось никаких шансов на положительно развитие событий — сейчас их ждут только два варианта: негативный и еще более негативный. Об этом говорится в материале немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).

Газета уточняет, что сейчас Киев загнан в угол — в стране большое количество внутренних проблем, фронт разваливается, а президент США Дональд Трамп больше не оказывает поддержку. Однако BZ не пояснила, о каких именно двух плохих вариантах для Украины идет речь.

«В нынешней ситуации мирное соглашение с Россией возможно только в том случае, если Украина будет готова пойти на крайние уступки: по сути, согласиться на все максималистские требования России», — говорится в статье. Австрийский политолог Герхард Манготт в комментарии для газеты отметил, что Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки, отказаться от членства в НАТО и вывести со своей территории иностранные войска.

Ранее газета писала, что Трамп принуждает украинского лидера Владимира Зеленского к миру, прижимая Киев к стене.

