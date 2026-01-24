Украинские спортсмены спровоцировали скандал из-за россиян на чемпионате Европы

Украинцы спровоцировали скандал из-за россиян на чемпионате Европы по футзалу

Игроки сборной Украины спровоцировали скандал на чемпионате Европы по футзалу в Латвии, Литве и Словении, отказавшись пожимать руки соперникам из Армении перед матчем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Армения одержала победу над Украиной в первом туре группового этапа турнира. После игры украинская сторона обратилась в контрольно-дисциплинарную инстанцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на армянского игрока Дениса Неведрова, который выступает за российский клуб «Тюмень», и всю сборную за неспортивное поведение. По их версии, Неведров прокричал: «Лохи, Украина!»

Однако армянская сторона утверждает обратное: игрок выкрикнул «Вози, Украина!» Напряжение, по их словам, создали сами украинцы — весь матч они оскорбляли соперников и показывали неприличные жесты. Перед игрой они отказались от рукопожатия с футболистами из российских клубов, что стало первым случаем в истории футзала и шокировало участников Евро. Армянская сторона в ответном письме в УЕФА опровергла все претензии.

Чемпионат Европы по футзалу проходит с 21 января в Латвии, Литве и Словении.