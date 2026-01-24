Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:54, 24 января 2026Спорт

Украинские спортсмены спровоцировали скандал из-за россиян на чемпионате Европы

Украинцы спровоцировали скандал из-за россиян на чемпионате Европы по футзалу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Prior / UEFA via Getty Images

Игроки сборной Украины спровоцировали скандал на чемпионате Европы по футзалу в Латвии, Литве и Словении, отказавшись пожимать руки соперникам из Армении перед матчем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Армения одержала победу над Украиной в первом туре группового этапа турнира. После игры украинская сторона обратилась в контрольно-дисциплинарную инстанцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на армянского игрока Дениса Неведрова, который выступает за российский клуб «Тюмень», и всю сборную за неспортивное поведение. По их версии, Неведров прокричал: «Лохи, Украина!»

Однако армянская сторона утверждает обратное: игрок выкрикнул «Вози, Украина!» Напряжение, по их словам, создали сами украинцы — весь матч они оскорбляли соперников и показывали неприличные жесты. Перед игрой они отказались от рукопожатия с футболистами из российских клубов, что стало первым случаем в истории футзала и шокировало участников Евро. Армянская сторона в ответном письме в УЕФА опровергла все претензии.

Чемпионат Европы по футзалу проходит с 21 января в Латвии, Литве и Словении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван самый сложный вопрос переговоров в Абу-Даби

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в Белгородской области

    Медведев рассказал о «плевке» Зеленского в лицо «импотентам из ЕС»

    Китай сократил импорт российских сладостей

    Украинские спортсмены спровоцировали скандал из-за россиян на чемпионате Европы

    Стало известно о вспышке связанного с летучими мышами смертельного вируса

    В МИД России назвали атаки ВСУ в период переговоров умышленными провокациями

    Оценены шансы Петросян выиграть Олимпиаду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok