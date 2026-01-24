Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 24 января 2026МирЭксклюзив

Усиление обороны Арктики Евросоюзом объяснили

Политолог Камкин: ЕС продолжает готовиться к войне с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Heiko Junge / Reuters

Намерение Европейского союза (ЕС) усилить свое военное присутствие в Арктике — это подготовка к возможной войне с Россией, считает политолог Александр Камкин. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Это не про Гренландию. Это, прежде всего, про Балтийско-Арктический бассейн, соответственно Балтика, Скандинавия. Это отдельный интенсивный район для НАТО, где очень активно действует Великобритания, скандинавские страны. Поэтому создание потенциального очага напряженности на границах НАТО и России именно в Арктическом регионе — это одна из стратегических целей», — сказал Камкин.

Он пояснил, что рядом находится Калининградская область и Мурманск, что дает возможность к перекрытию российских северных морей, поэтому форсирование военного присутствия НАТО в этом регионе ожидаемо.

«Здесь все укладывается в логику постепенной подготовки к боевым действиям против России», — пояснил политолог.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС намерен усилить оборону в Арктике, закупив вооружение и ледокол. Она отметила, что до нынешнего момента ЕС недостаточно инвестировал в Арктику и ее безопасность, поэтому настало время, когда требуется активизироваться в этом направлении.

Помимо инвестиций, ЕС намерен углублять сотрудничество с США и всеми партнерами в сфере безопасности и обороны в Арктике, в том числе с Великобританией, Канадой, Норвегией, Исландией и другими. По ее словам, это стало реальной геополитической необходимостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стартовал второй день переговоров по Украине

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Москвичка призналась в жестокой расправе над сыном

    В Москве стало меньше микроквартир

    Россиянка получила ожоги лица после фототерапии

    В Коми умерла вторая пострадавшая в результате взрыва в центре профподготовки МВД

    В московской квартире нашли удушенного в воде ребенка

    В Польше оценили вероятность вступления Украины в ЕС в 2027 году

    Усиление обороны Арктики Евросоюзом объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok