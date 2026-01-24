Усиление обороны Арктики Евросоюзом объяснили

Политолог Камкин: ЕС продолжает готовиться к войне с Россией

Намерение Европейского союза (ЕС) усилить свое военное присутствие в Арктике — это подготовка к возможной войне с Россией, считает политолог Александр Камкин. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Это не про Гренландию. Это, прежде всего, про Балтийско-Арктический бассейн, соответственно Балтика, Скандинавия. Это отдельный интенсивный район для НАТО, где очень активно действует Великобритания, скандинавские страны. Поэтому создание потенциального очага напряженности на границах НАТО и России именно в Арктическом регионе — это одна из стратегических целей», — сказал Камкин.

Он пояснил, что рядом находится Калининградская область и Мурманск, что дает возможность к перекрытию российских северных морей, поэтому форсирование военного присутствия НАТО в этом регионе ожидаемо.

«Здесь все укладывается в логику постепенной подготовки к боевым действиям против России», — пояснил политолог.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС намерен усилить оборону в Арктике, закупив вооружение и ледокол. Она отметила, что до нынешнего момента ЕС недостаточно инвестировал в Арктику и ее безопасность, поэтому настало время, когда требуется активизироваться в этом направлении.

Помимо инвестиций, ЕС намерен углублять сотрудничество с США и всеми партнерами в сфере безопасности и обороны в Арктике, в том числе с Великобританией, Канадой, Норвегией, Исландией и другими. По ее словам, это стало реальной геополитической необходимостью.