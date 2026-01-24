В Коми умерла вторая пострадавшая в результате взрыва в центре профподготовки МВД

Умерла вторая пострадавшая при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыкрывкаре. Об этом в субботу, 24 января, в своем Telegram-канале сообщает Минздрав региона.

«23 января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД», — говорится в сообщении.

О смерти первой пострадавшей при взрыве светошумовой гранаты сообщалось 19 января. Она скончалась в реанимации Республиканской клинической больницы. Как пояснили в региональном Минздраве, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Остальные пострадавшие продолжают лечение. В частности, шестеро из них получают медицинскую помощь в Москве: один мужчина в крайне тяжелом состоянии остается в реанимации Центра имени Вишневского, в Главном госпитале МВД России находятся еще пять человек, один из которых — в реанимации в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший 21 января был доставлен санитарным рейсом в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.

Кроме того, два пациента с повреждениями легкой степени тяжести проходят реабилитацию в медсанчасти МВД Коми.

Ранее в связи с происшествием задержали начальника центра профподготовки МВД Коми. По данным следствия, именно он распорядился провести занятия в актовом зале, где шел ремонт и находились легковоспламеняющиеся материалы.

О взрыве светошумовой гранаты во время проведения занятий в центре подготовки МВД России в Сыктывкаре стало известно 15 января. В результате начался пожар. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.