Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 24 января 2026Россия

В Коми умерла вторая пострадавшая в результате взрыва в центре профподготовки МВД

Минздрав Коми: Умерла вторая пострадавшая при взрыве в центре профподготовки МВД
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrey Mihaylov / Shutterstock / Fotodom  

Умерла вторая пострадавшая при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыкрывкаре. Об этом в субботу, 24 января, в своем Telegram-канале сообщает Минздрав региона.

«23 января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД», — говорится в сообщении.

О смерти первой пострадавшей при взрыве светошумовой гранаты сообщалось 19 января. Она скончалась в реанимации Республиканской клинической больницы. Как пояснили в региональном Минздраве, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Остальные пострадавшие продолжают лечение. В частности, шестеро из них получают медицинскую помощь в Москве: один мужчина в крайне тяжелом состоянии остается в реанимации Центра имени Вишневского, в Главном госпитале МВД России находятся еще пять человек, один из которых — в реанимации в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший 21 января был доставлен санитарным рейсом в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.

Кроме того, два пациента с повреждениями легкой степени тяжести проходят реабилитацию в медсанчасти МВД Коми.

Ранее в связи с происшествием задержали начальника центра профподготовки МВД Коми. По данным следствия, именно он распорядился провести занятия в актовом зале, где шел ремонт и находились легковоспламеняющиеся материалы.

О взрыве светошумовой гранаты во время проведения занятий в центре подготовки МВД России в Сыктывкаре стало известно 15 января. В результате начался пожар. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стартовал второй день переговоров по Украине

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Москвичка призналась в жестокой расправе над сыном

    В Москве стало меньше микроквартир

    Россиянка получила ожоги лица после фототерапии

    В Коми умерла вторая пострадавшая в результате взрыва в центре профподготовки МВД

    В московской квартире нашли удушенного в воде ребенка

    В Польше оценили вероятность вступления Украины в ЕС в 2027 году

    Усиление обороны Арктики Евросоюзом объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok