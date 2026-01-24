Реклама

В МИД назвали условие для урегулирования на Украине

Дипломат Полищук призвал решить территориальный вопрос по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук высказался об урегулировании кризиса на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Полищук назвал условие для урегулирования на Украине и рекомендовал решить территориальный вопрос.

«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — призвал он.

Переговоры президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершились ночью 23 января. Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа.

