В МИД назвали условие для урегулирования на Украине

Дипломат Полищук призвал решить территориальный вопрос по Украине

Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук высказался об урегулировании кризиса на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Полищук назвал условие для урегулирования на Украине и рекомендовал решить территориальный вопрос.

«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — призвал он.

Переговоры президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершились ночью 23 января. Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа.