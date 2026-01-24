Реклама

В МИД России раскрыли отношение к мирным инициативам других стран по Украине

Полищук: МИД РФ ценит все мирные инициативы по Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило признательность всем странам, проявляющим инициативу по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

«Ценим мирные инициативы Китая, Бразилии, африканских и арабских государств, энергичные усилия руководства США», — отметил он.

Полищук также отметил, что Россия благодарна странам, которые предоставляют площадку для переговоров сторон.

23 января начались трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Ожидается, что встреча продлится два дня.

