В московском регионе зафиксировали минус 25 градусов

Гидрометцентр: Температура в московском регионе упала до минус 25 градусов

Температура в отдельных районах московского региона к вечеру упала до минус 25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает ТАСС.

«Столбики термометров в районе подмосковных Серебряных Прудов опустились до отметки в 25,3 градуса ниже нуля, в Черустях, что на восточных рубежах столичного региона метеостанция сообщает о морозе в минус 22,4 градуса», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что на главной метеостанции в Москве, которая расположена на ВДНХ, зафиксировали минус 14 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до минус 17 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что потепление и новые снегопады придут в столицу на следующей неделе.