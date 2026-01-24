Реклама

21:12, 24 января 2026

В Раде раскрыли стратегию Зеленского по конфликту с Россией

Депутат Рады Дубинский: Зеленский будет цепляться за конфликт до последнего
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский будет затягивать вооруженный конфликт, поскольку от этого зависит его выживание. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, влияние украинского президента на мирный процесс и отсутствие мирного соглашения — это единственное препятствие для расправы над ним. «Поэтому Зеленский будет цепляться за войну до последнего. Он и мир несовместимы», — отметил Дубинский.

Ранее Зеленский сообщил, что ключевым вопросом на трехсторонней встрече в Абу-Даби стали параметры завершения конфликта на Украине. Он рассказал, что представители делегаций договорились согласовать со своими лидерами все обсуждаемые на встрече аспекты для определения дальнейших шагов.

