Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби

Зеленский назвал ключевым вопросом встречи в ОАЭ параметры завершения конфликта

Ключевым вопросом на трехсторонней встрече в Абу-Даби стали параметры завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал украинский лидер в Telegram-канале.

«Главное, на чем сосредоточились обсуждения, — это возможные параметры окончания войны», — написал он.

По словам Зеленского, представители делегаций договорились согласовать со своими лидерами все обсуждаемые на встрече аспекты для определения дальнейших шагов.

Переговоры по Украине проходили несколько дней — 23 и 24 января. Встреча делегаций состоялась в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что Россия готова к продолжению переговоров о мире на Украине.