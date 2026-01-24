В России рассказали о выгоде от «разборок» США и Европы из-за Гренландии

Разборки Соединенных Штатов и Европы из-за Гренландии могут оказаться выгодными России. Переполох в Европе, устроенный американским президентом Дональдом Трампом, поможет РФ закончить военные задачи на Украине. Такое мнение в разговоре с «МК» выразил военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, из-за происходящего не только европейские политики, но и обычные жители начинают смотреть на многие вещи по-другому.

«И чем больше они будут заняты разборками между собой, тем проще нам будет завершать свои задачи по Украине. Не говорю, что наши достижения на Украине будут расти в геометрической прогрессии, но они будут прямо пропорциональны ситуации», — заявил Попов.

Ранее неназванный европейский чиновник рассказал телеканалу CNN, что поведение Трампа в отношении Гренландии показало, что нормы мирового порядка отброшены в сторону, а трансатлантическое доверие с Европой совсем исчезло.