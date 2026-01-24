В России усмотрели обнадеживающий знак в переговорах с Украиной и США в ОАЭ

Решение делегаций России, США и Украины продолжить начавшиеся в ОАЭ переговоры — это обнадеживающий знак, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Когда встречаются представители иностранных государств вместе в обозначенную дату, а потом по результатам первых контактов решают продлить свои встречи еще на какое-то время — это обнадеживающий знак того, что они выходят на какие-то конкретные договоренности. Такова простая логика проведения дипломатических переговоров. Поэтому надежда на то, что они выйдут на конкретные договоренности, возрастает», — рассказал Карасин.
23 января глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян сообщил, что переговоры делегаций России, США и Украины начались в Абу-Даби. Дипломат выразил надежду, что встреча поспособствуют принятию мер по прекращению украинского конфликта.
Позже стало известно, что переговоры продлились несколько часов. Стороны договорились продолжить диалог 24 января.