В российском регионе ввели режим повышенной готовности

Губернатор Чибис: В Мурманской области введен режим повышенной опасности

Из-за аварийных ситуаций, которые произошли на линиях «Россетей», в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Он также сообщил, что провел заседание оперативного штата. «Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться», — рассказал Чибис по итогам заседания.

Кроме того, он сообщил, что у части потребителей будет ограничено электроснабжение в соответствии с действующими регламентами. Эта мера затронет многоквартирные дома и городское освещение — на такой шаг власти региона пошли с целью обеспечить электричеством котельные, больницы и объекты водоснабжения.

