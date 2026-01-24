В США оценили протоколы безопасности для Украины

Протоколы безопасности для Украины после завершения конфликта очень прочные. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника.
«Протоколы безопасности, предусмотренные для послевоенной Украины, очень прочные», — говорится в публикации.
23 января начались трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года.