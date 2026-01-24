Реклама

21:29, 24 января 2026Мир

В США оценили протоколы безопасности для Украины

Reuters: Протоколы безопасности для Украины очень прочные
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Протоколы безопасности для Украины после завершения конфликта очень прочные. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Протоколы безопасности, предусмотренные для послевоенной Украины, очень прочные», — говорится в публикации.

23 января начались трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года.

