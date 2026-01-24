Реклама

02:48, 24 января 2026Мир

Военные США атаковали судно в Тихом океане

Военные США в Тихом океане ударили по судну наркоторговцев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Военные США атаковали судно в Тихом океане. Как сообщило Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов, оно якобы принадлежало наркоторговцам. Об этом командование написало в социальной сети X.

«По распоряжению военного министра США Пита Хегсета, объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими», — говорится в сообщении. Уточняется, что оно следовало по известным маршрутам наркоторговли. Кроме того, оно якобы было задействовано в незаконном обороте наркотиков.

Жертвами удара стали два человека. Еще одному человеку удалось выжить.

30 декабря солдаты США также нанесли удар по судну в Тихом океане. Тогда жертвами тоже стали два человека.

