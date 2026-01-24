Реклама

ВСУ уличили в охоте на медиков

Мирошник: ВСУ сосредоточились на охоте на российских медиков
Евгений Силаев
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на охоте на российских медиков. В этом украинскую армию уличил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Похоже, что враг сконцентрировал усилия на “охоте” на медиков, как наиболее вызывающем деянии противоречащем нормам МГП (международного гуманитарного права)», — написал Мирошник.

Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области ВСУ совершили нападение на машину скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.

