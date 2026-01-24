Реклама

Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

Зеленский включил Шмыгаля в состав ставки верховного главнокомандующего Украины
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава ставки верховного главнокомандующего страны. Соответствующий документ опубликовали на сайте украинского лидера.

Известно, что Зеленский включил в состав ставки верховного главнокомандующего Украины министра обороны Михаила Федорова и министра энергетики Дениса Шмыгаля. Кроме того, глава Украины вывел из ставки экс-главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Ранее Зеленский включил руководителя офиса президента Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в состав ставки верховного главнокомандующего. Из состава ставки выведен бывший председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

